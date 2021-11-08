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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamsi peşindeki balıkçı tekneleri Karadeniz’e akın etti

İHA

Hamsi peşindeki balıkçı tekneleri Karadeniz’e akın etti

Hamsinin göç yolculuğu balıkçıları da peşinden sürükledi. Ege ve Marmara’dan balıkçı tekneleri hamsinin peşinde Karadeniz’e akın etti. Fırtına nedeniyle Sinop’ta ağ bakımlarını yapan teknelerin yoğunluğu dikkat çekti.
Denizde en bol balığın şu anda hamsi olduğunu belirten balıkçılar, hamsinin peşinde Sinop’a kadar geldiklerini belirtti. 2 haftadır bu bölgede bereketli bir av dönemi geçirdiklerine değinen balıkçılar, hava fırtınalı olduğu için bugün limanlarda beklemekte olduklarını söylediler.

"Marmara, Ege, herkes Karadeniz’de"
Balıkçı Taner Pişken, “Bursa Gemlik’ten buraya geliyoruz. Orada balık yok balık bitti. Şartlar kötü. Para kazanmak çok zor. Mazot olmuş 910 TL, köpüğün kasası olmuş 10 TL, selenin tanesi olmuş 10 TL. Şartlar kötü olduğu için bu kadar uzak yerlere balığa geliyoruz. Şu anda ne iyi ne kötü. Şartlar kötü olmasa çok daha iyi olabilirdi. Köpük, kumanya vs. bu tür şeyler pahalı olmasa daha iyi olabilirdi. Burada şu anda iyi, buraya geldik. Biraz kumanyamızı çıkardık harçlığımızı çıkardık. Önümüzdeki günlerde hava esecek. O dönemi de yatarak geçireceğiz. Şu an memlekette ne kadar gırgır teknesi varsa herkes Karadeniz’de. Şu anda Marmara’da Ege’de tekne olmadığı için herkes Karadeniz’e geldi” dedi.

"Dün akşam 150 tekne saydık"
Balıkçı Fatih Şener, “Biz Sinop teknesiyiz. Şu anda Marmara’da bir şey yok. Ege’de bir şey yok. Marmara, Ege bütün kayıklar burada. Karadeniz’i de burada. İğneada’dan tut da Hopa’ya kadar kayıklar hep burada. Dün akşam aşağı yukarı Sinop’ta 150 kadar tekne saydık. Şu anda Gerze, Demirciköy, Sinop, Helallı, İnebolu, Cide tekneler hep buralarda. Hamsi şu anda bu tarafa doğru gidiyor. Hamsi buraya aktığı için tekneler geliyor. Hamsi şu anda 20 mil açıkta. 2 saat açıkta. Bereket şu an burada. Tek sıkıntımız limanlarda yer sıkıntısı, balık boşaltma sıkıntısı var. Havalar iyiydi ama şu an 23 gün kötü gözüküyor. Bakım tamiratla geçiriyoruz bu zamanı” diye konuştu.

"İstanbul’da balık bitti"
Balıkçı Şenol Kaya, “Biz şu anda İstanbul’dan geliyoruz. İstanbul’da balık bitti. Sinop’ta da hava esti şu anda beklemedeyiz. Şu anda tamiratlarımız yapıyoruz. Hamsi bol hamsiden başka bir şey yok. Başta biraz palamut oldu ama şu anda hamsi var. Bu da 2 ay daha sürer. Ondan sonra Ege’ye geçeriz. Balık ucuz para etmiyor. Fabrikalar tıkandı. Şu anda hamsi almıyorlar daha. Masraflar da ağır. Geçen sene masraf 2 milyardır şimdi 5 milyar oldu. Yarı yarıya arttı çünkü mazot arttı” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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