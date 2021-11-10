Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı

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Esra AKSU/SİNOP, (DHA)SİNOP´un yüksek kesimleri, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaza büründü, seyirlik manzara oluştu.

Doğu Karadeniz'de, soğuk hava kendisini hissettirmeye başlarken, Sinop´a mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının hissedilebilir derecede düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerine kar yağdı. Yağış, Ayancık, Erfelek, Durağan, Saraydüzü, Gerze ve Boyabat ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı yüksek kesimler, beyaz örtüyle seyirlik manzara oluşturdu.DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU

2021-11-10 17:02:02



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