Sinop'ta sağanak yağış nedeniyle bir iş makinesi sular altında kaldı

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop'un Türkeli ilçesinde, sağanak yağış sonrası derenin taşması sonucu gölet inşaatında bulunan bir iş makinesi sular altında kaldı.

İlçeye bağlı Ayaz köyünde yapımı devam eden gölet inşaatı sahasında çalışan yüklenici firmaya ait bir iş makinesi, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası derenin taşarak gölet inşaat sahasının suyla dolması sonucu sular altında kaldı.

Diğer iş makinelerin zarar görmemesi için büyük çaba gösterilirken, bir iş makinesinin sular altında kalması sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.