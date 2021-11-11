Sinop’ta ev yangını

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

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Sinop'un Erfelek ilçesi Kirenpara mevkisinde 3 katlı bir evde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bilal Açıkgöz’e ait evde bilinmeyen bir sebep sonucu çıkan yangına çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 dakikalık uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında çatı büyük zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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