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Sinop’ta ‘Milli Ağaçlandırma Günü’nde kestane ormanına ilk fidanlar dikildi

İHA

Sinop’ta ‘Milli Ağaçlandırma Günü’nde kestane ormanına ilk fidanlar dikildi

Sinop’un Erfelek ilçesinde ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde kestane fidanları toprakla buluşturuldu. Sinop’ta oluşturulacak ve gal arısına dayanıklı olacak kestane ormanına ilk fidanlar dikildi.
İnesökü köyünde düzenlenen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açıklamalarda bulunan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, “Buradaki ağaçlarda genellikle kestane kanseri hastalığı var. Bir kısım yerlerde hatta kök çürüklüğü var. Yeni bir zararlı da olsa Ayancık’ta gal arısı tespit edildi. Dolayısıyla bir bahçe kurarken sadece meyve kalitesi, sadece verimi değil aynı zamanda hastalıklara ve zararlara dayanıklılığı da olması çok önemli. Burada tercih ettiğimiz çeşitler işte bu kestane kanserine dayanıklı. Gelecek olan gal arısına dayanıklı. Seçtiğimiz anaçlarda bu doğal olarak yetişen kestanelere göre anaçlarda kök çürüklüğüne dayanıklı. Dolayısıyla inşallah başarılı bir çalışma olacak diye düşünüyoruz. Dolayısıyla gelecek için emin adımlarla bu çalışmayı yürüteceğiz inşallah” dedi.

İlk kestane ormanı
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Erfelek Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses ise, “Bugün devletimizin başlatmış olduğu mille ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde biz de ilçemiz özelinde bir ilke imza ataraktan kestane ormanı kurulumunu gerçekleştireceğiz. Erfelek deyince ilk akla gelen hususlardan bir tanesi de kestane. Ancak kestane bitkisi bir orman bitkisi olması sebebiyle kendi haliyle yetişmekte ve insanımız tarafından da değerlendirilmektedir. Biz bu kendi haliyle yetişen kestane bitkisini bilimin, tekniğin bize sağlamış olduğu artılarla daha da avantajlı hale nasıl getirebiliriz düşüncesiyle insan eliyle oluşturulmuş ilk kestane ormanını inşallah hep birlikte bugün milli ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde fidanlarımızı dikerek gerçekleştirmiş olacağız. Tabii, kestane deyince, sadece kestane bitkisi ve meyvesi açısından bakmamak gerekiyor. Çok önemli bir ekonomik değeri var kestanenin. Bu sene baktığımızda ortalama 40 TL’ye kadar kilosunun satıldığını pazarda, talep gördüğünü biliyoruz. Bu çok önemli bir gelir kaynağı ülkemiz açısından da. Buna ek olarak da biraz evvel Ümit Serdar hocamızın da bahsettiği üzere artık tıp alanında da kullanılabilecek bir husus olan kestane çiçeği gündeme geliyor. Ülkemizdeki akademisyenlerimizin bu konudaki çalışmaları da devam ediyor. Ayrıca kestanenin herkes tarafından bilinen bir şifa olduğuna da inanılan kestane balı getirisi de var” diye konuştu.
Program dikilen kestane fidanlarıyla son buldu.

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