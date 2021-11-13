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4 saatlik uğraş sonucu 200 kiloluk domuzu avladılar

İHA

Sinop'ta avcılar, mahsullere büyük zarar veren yaklaşık 200 kiloluk domuzu 4 saatlik uğraş sonucu avladı.

4 saatlik uğraş sonucu 200 kiloluk domuzu avladılar

Sinop'ta avcılar, mahsullere büyük zarar veren yaklaşık 200 kiloluk domuzu 4 saatlik uğraş sonucu avladı.
Sinop’un Erfelek ilçesi Çelenköy köyünde mahsullere zarar veren, evlerin önüne kadar gelip insanları korkutan yaklaşık 200 kiloluk domuz için köylüler seferber oldu. 4 saatlik uğraş sonucu dev domuz avlandı. Vahşi domuz, bir köpeği telef etti, bir köpeği de ağır yaraladı.
Yaklaşık 5 ton mahsulünün zarar gördüğünü belirten arazi sahibi Erol Karakaş, "Mısır tarlamıza domuz için çit çekmiştik, elektrikli çit. Bu çiti geçerek tarlaya girdi. Bugün onu vurmak için baya çaba sarf ettik. Arkadaşları toparladık. Hayvanı vurmak için değil, tarladan çıkarmak için çabaladık. Drone hayvanı bulmamıza yardım etti. Köpeklerden destek aldık. Köpeklerimizden biri telef oldu, biri yaralandı. Bir şekilde vurmayı başardık. Arkadaşlar sayesinde tüfekle vurdum. Etkisiz hale getirdim. Domuz 200 kiloluk. 4 saat uğraştık. Toplam zarar 5 ton" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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