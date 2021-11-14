Türkiye’de korona virüsün en çok arttığı il Sinop

– Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 30 Ekim5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan ilin Sinop olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 30 Ekim5 Kasım insidans haritasını paylaşarak bu tarihlerde vaka sayısı en çok artan 10 ili sıraladı.

Bakan Koca’nın paylaşımında, bu tarihlerde korona virüsün en çok arttığı ilin Sinop olduğu görülürken onu Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun illeri takip etti.

2329 Ekim tarihlerinde yüz bin kişide 255,94 vaka oranına sahip olan Sinop’un 102,09 artışla 30 Ekim5 Kasım tarihlerindeki vaka yoğunluğunun 358,03’e yükseldiği görüldü.

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