Türkiye’de korona virüsün en çok arttığı il Sinop

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de korona virüsün en çok arttığı il Sinop

İHA

Türkiye’de korona virüsün en çok arttığı il Sinop

– Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 30 Ekim5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan ilin Sinop olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 30 Ekim5 Kasım insidans haritasını paylaşarak bu tarihlerde vaka sayısı en çok artan 10 ili sıraladı.
Bakan Koca’nın paylaşımında, bu tarihlerde korona virüsün en çok arttığı ilin Sinop olduğu görülürken onu Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun illeri takip etti.
2329 Ekim tarihlerinde yüz bin kişide 255,94 vaka oranına sahip olan Sinop’un 102,09 artışla 30 Ekim5 Kasım tarihlerindeki vaka yoğunluğunun 358,03’e yükseldiği görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop ve Kastamonu arasında paylaşılamayan güzellik: Akgöl Akgöl’ü paylaşamadılar, sosyal medyadan atıştılar
YEREL HABERLER Sinop ve Kastamonu arasında paylaşılamayan güzellik: ...
4 saatlik uğraş sonucu 200 kiloluk domuzu avladılar
YEREL HABERLER 4 saatlik uğraş sonucu 200 kiloluk domuzu avladılar
Kamu kurumu çalışanlarına sağlık taraması
YEREL HABERLER Kamu kurumu çalışanlarına sağlık taraması
Türkeli’de 'Bir Hareketine Bakar Hayat' denetimi
YEREL HABERLER Türkeli’de 'Bir Hareketine Bakar Hayat' denetimi
Elektrik prizinden çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi
YEREL HABERLER Elektrik prizinden çıkan yangın evi kullanılamaz hale ...
Sinop’tan dünyaya VİP dizayn: Aralarında Messi bile var
YEREL HABERLER Sinop’tan dünyaya VİP dizayn: Aralarında Messi bile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.