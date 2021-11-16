Sinop limanına sığındılar

Karadeniz’de fırtınadan kaçan yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Uyarıyı dikkate alan uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler de rotasını değiştirdi. Karadeniz açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle dev dalgalar arasında yol almakta güçlük çeken gemiler, Sinop’un doğal limanına demirleyerek, burada beklemeye başladı. Yük gemileri limanda hava şartlarının normale dönmesini bekliyor. Fırtınanın bu akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.