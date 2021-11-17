Öldüren doktor hatasına 15 bin, hakarete 20 bin lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öldüren doktor hatasına 15 bin, hakarete 20 bin lira ceza

DHA

Öldüren doktor hatasına 15 bin, hakarete 20 bin lira ceza


Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)- SİNOP´ta, safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Çiğdem Eriş (29) ile ilgili eşi Gökhan Eriş´in şikayeti üzerine, operasyonu yapan doktor M.E. hakkında, 4 yıl önce açılan davada karar çıktı. Adli Tıp Kurumu'nca kusurlu bulunan M.E.´ye `taksirle ölüme neden olma´ suçundan 15 bin 200 lira, doktora hareket ettiği gerekçesiyle davalı eşe ise 20 bin lira ceza verildi.
Atatürk Devlet Hastanesi´nde, 2017'de safra kesesi taşı nedeniyle ameliyat olan, 1 çocuk annesi Çiğdem Eriş, operasyon sonrası hayatını kaybetti. Eriş'in, aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddiaları üzerine eşi Gökhan Eriş, şikayette bulundu. Cumhuriyet savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kadının mezarı açıldı. Çiğdem Eriş´in cansız bedeni, Ankara Adlı Tıp Kurumu´na gönderilerek otopsi yapıldıktan sonra tekrar defnedildi.
`GEREKLİ ÖZEN GÖSTERİLMEMİŞ´
Soruşturma kapsamında, Sinop 2´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Mahkemenin talebi üzerine 24 Kasım 2017 tarihli Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu´ndan gelen rapora göre, ameliyatı yapan genel cerrah uzmanı doktor M.E., kusurlu bulundu. Raporda, "Kişinin ölümü, safra kesesi ameliyatında meydana gelen büyük damar yaralanması ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiştir. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi´nde Genel Cerrahi Uzmanı Dr. M.E. tarafından muayenesinin yapıldığı, gerekli tetkiklerin ve konsültasyonların yapılmış olduğu, hastalığının doğru tanısının konulduğu, alınan ameliyat kararının uygun olduğu ancak ameliyatın başlangıcında gerekli özen gösterilmeyerek damar yaralanmasına neden olunduğundan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. M.E.´nin kusurlu olduğu, meydana gelen damar yaralanmasının zamanında tanısının konulduğu, ameliyata kalp damar cerrahisi uzmanı Dr. A.H.K. davet edilerek gerekli cerrahi tedavinin yapıldığı, ameliyat sonrası uygun takip ve tedavisinin yapıldığı cihetle ameliyata katılan kalp damar cerrahisi uzmanı Dr. A.H.K., anestezi uzmanı Dr. E.O.´a ve diğer yardımcı sağlık personeline atfı kabil kusur bulunmadığı oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.
`KİŞİNİN ÖLÜMÜNE ETKİ DERECESİ 3/8 ORANINDA´
Doktorun avukatının itirazı üzerine mahkeme, Adli Tıp Kurumu´ndan yeni rapor talep etti. 13 Mayıs 2020 tarihli son raporda, "Laparoskopik batın operasyonlarında trokar girişi sırasında iliak arter yaralanmasının olabileceği, bunun bir komplikasyon olduğu, ancak ameliyat sırasında tansiyonun düştüğü bildirilmesine rağmen buna yönelik zamanında araştırma yapılmayarak ameliyata devam edilmesinin, açık cerrahiye zamanında geçilmemesinin bir eksiklik olduğu, dolayısıyla Genel Cerrahi Uzmanı Dr. M.E.´in komplikasyon yönetiminde gerekli özen göstermediğinden tıp kurallarına uygun davranmadığı, bunun bir tıbbi uygulama hatası olduğu, kişinin ölümü üzerine etki derecesinin 3/8 oranında olduğu, ancak hastaya zamanında müdahale edilse de kurtulmasının kesin olmadığı oy birliği ile mütalaa olunur" ifadelerine yer verildi.
DOKTOR VE EŞE PARA CEZASI
4 yıldır süren davada mahkeme, kararını açıkladı. Mahkemece ameliyatı yapan M.E.´ye `taksirle ölüme neden olma´ suçundan 15 bin 200 lira, davalı Gökhan Eriş´e ise `kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret´ suçundan 20 bin lira para cezası verildi.
`BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM´
4 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini anlatan Gökhan Eriş, "Safra kesesi ameliyatında eşimi kaybettim. Ameliyatı yapan doktor M.E., kalbe giden damarı kesmiş. Bununla alakalı 4 yıldır süren bir hukuk mücadelem vardı ama bugün bu mücadeleyi kaybettim. Adalete sığındım, o şahsın cezalandırılmasını istedim ama bugün çok komik bir durumla karşılaştım. Kendisine 15 bin TL para cezası kesildi. Doktorla ameliyat esnasında yaşamış olduğum bir diyalog vardı, sinirle kendisine bazı sözler söyledim. Ben de hakaret ve tehdit suçlarıyla yargılandım. Ben bir can toprağa verdim, mahkeme bana bir de 20 bin lira para cezası verildi. Benim 7 yaşında bir çocuğum var ve kendisinin okul masrafları var. Ben çalışacağım, devletime olan bu parayı da ödeyeceğim. Aynı zamanda çocuğuma da bakacağım ama bu işin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağım. Bu işi en yukarıdaki adli mercilere kadar taşıyacağım çünkü benim içim yanıyor. Verilen cezanın benim için bir hükmü yok, doktora ödül verildiğini düşüyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Esra AKSU
2021-11-17 13:27:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop limanına sığındılar
YEREL HABERLER Sinop limanına sığındılar
Boyabat'ta ahşap akıl ve strateji oyunları el sanatları sergisi
YEREL HABERLER Boyabat'ta ahşap akıl ve strateji oyunları el ...
Sinop'ta kivi hasadı başladı
YEREL HABERLER Sinop'ta kivi hasadı başladı
Başhekim Doğan: Sinop'a gelen üniversite öğrencileri, yerli turistler vakaları artırdı
YEREL HABERLER Başhekim Doğan: Sinop'a gelen üniversite öğrencileri, ...
Sinop’ta UMKE temel eğitimi
YEREL HABERLER Sinop’ta UMKE temel eğitimi
Tabelalar hedef tahtası oldu
YEREL HABERLER Tabelalar hedef tahtası oldu
Sinop’ta ekim ayı trafik denetim raporları
YEREL HABERLER Sinop’ta ekim ayı trafik denetim raporları
Türkeli’de Dünya Diyabet Günü etkinliği
YEREL HABERLER Türkeli’de Dünya Diyabet Günü etkinliği
Türkelili avcılar, 200 kilonun üzerindeki domuzu avladı
YEREL HABERLER Türkelili avcılar, 200 kilonun üzerindeki domuzu ...
Sinop’ta kış lastiği mesaisi başladı
YEREL HABERLER Sinop’ta kış lastiği mesaisi başladı
Boyabat Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü hizmete açıldı
YEREL HABERLER Boyabat Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü hizmete ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.