Sinop’ta ilk defa ekildi, verimi yüz güldürdü

Sinop’un Bektaşağı köyünde 6,5 dönüm arazinin 1,5 dönümüne lavanta eken Filiz Özdemir, ilde lavanta ekimini yapan ilk kişi oldu.

Geçen sene 1,5 dönüm araziye lavanta eken Özdemir, ektiği lavantaların yağını satarak gelir elde etti. Ayrıca Özdemir arazinin haziran ve temmuz aylarında ziyaretçiye açık olacağını belirtti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan lavanta üreticisi Filiz Özdemir, “Burası normalde 6,5 dönümlük bir alan. Biz deneme aşamasında geçen sene 1,5 dönüme ektik. Verim güzeldi. Ektiğimiz lavantaların yağlarını çıkarttırdık. Sonuç güzel olduğu için de bu sene tamamını ekmek istedik. Önümüzdeki hafta tamamı ekilecek. Haziran, temmuz ayında da ziyarete açılacak burası. Bu şekilde yağlarını daha çok çıkartmış olacağız ve satışa sunacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.