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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil büyükbaş hayvana çarptı

İHA

Otomobil büyükbaş hayvana çarptı

Sinop’ta otomobilin büyükbaş hayvana çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Pervane Yokuşu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
Olcay Y.'nin kullandığı 57 AAC plakalı otomobil, kavşağı döndüğü sırada aniden önüne çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle inek olay yerinden uzaklaştı. Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.
Sürücü Olcay Y. ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tam bu dönüş kavşağında ineğin ne işi var? Araçta çocuklar vardı, korktular. Aracımda maddi hasar meydana geldi” dedi.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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