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Sinop Belediyesi'nden boyları uzayan ağaçlarla ilgili açıklama "Ağaç katliamı' denilerek lanse edilen bir durum söz konusu değildir"

İHA

Sinop Belediyesi'nden boyları uzayan ağaçlarla ilgili açıklama "Ağaç katliamı' denilerek lanse edilen bir durum söz konusu değildir"

Sinop Belediyesi tarafından, il merkezinde bulunan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ve İI Milli Eğitim Müdürlüğü okul bahçesindeki ağaçların boylarının çok uzaması ve zaman zaman kuruyarak kırılan dalların öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye atması nedeniyle açıklama yapıldı.
Sinop Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ve İI Milli Eğitim Müdürlüğü; okul bahçesindeki ağaçların boylarının çok uzaması ve zaman zaman kuruyarak kırılan dalların öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye atması nedeniyle ilimiz Orman İletme Müdürlüğüne durum değerlendirmesi için başvuruda bulunmuş ve Orman İşletme Müdürlüğünden 'yoğun bir kar yağışında ya da çıkabilecek bir fırtınada devrilme ihtimallerinin yüksek olduğu görülmüş olup kesilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır' cevabını almıştır. Söz konusu cevaba istinaden okul yönetimi ağaçların kesimi hususunda imkanları olmaması nedeniyle belediyemizden yardım talebinde bulunmuş, öğrencilerin ve kaldırımda yürüyen vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği olması ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinin de onayı olması nedeniyle kesim işlemi gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz, budama ve kesim konusunda son derece hassas davranmaktadır. Öncelikli amacımız hastalıklı ağaçların tedavi edilmesidir. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz normal budama işleri dışında diğer kurumlardan ve vatandaşlarımızdan çeşitli şikayet ve talepler almaktadır. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse; İl Emniyet Müdürlüğümüz şehir içerisindeki bazı ağaçların dallarının kameraların önünü kapattığını, YEDAŞ İl Müdürlüğü bazı ağaç dallarının elektrik tellerine değmesi nedeniyle elektrik kesintilerine neden olduğunu, ayrıca yangına sebebiyet vereceğini belirterek dalların budanmasını talep etmektedir. Vatandaşlarımız, okul bahçelerinde, kaldırımlarda ve çocuk parklarında kuruyan dalların çocukların üzerine düşme tehlikesi olması nedeniyle ağaçlarımızın budanmasını talep etmektedir. Bu ve bunun gibi kamuoyu yararına yaptığımız çalışmalar sürmekte, 'ağaç katliamı' denilerek lanse edilen bir durum söz konusu olmamaktadır. Daha yeşil daha yaşanabilir bir Sinop için çalışmalarımız devam ediyor” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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