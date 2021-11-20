Sinop'ta 4 hastaneye dijital hastane ödülü

Türkiye’nin sağlık bilişimindeki başarısı, ABD ve Avrupa’dan gelen HIMSS (Health care Information andManagement Systems Society) yetkilileri tarafından tescil edildi.

Konu ile ilgili Sinop İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Hasta güvenliğinin sağlanması konusunda üst düzey önlemler içeren, kağıt ve röntgen filminin kullanımına gerek duyulmadan tümüyle dijital olarak çalışan, hastane giderlerini en aza düşürerek, sağlık kayıtlarının güvenilir bir şekilde tutulması, saklanması ve rapor edilmesi olanağı sunan bu yöntemle hasta bakım işlemleri de hız kazanacaktır. Bu amaçlarla; Ayancık Devlet Hastanesi, Boyabat Devlet Hastanesi, Gerze Devlet Hastanesi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi yöneticileri ve ilgili personellerince özverili çalışmalar neticesinde HIMSS 6 belgesini almaya hak kazanmışlardır. Başarıda ve Sinop ismini duyurulmasında katkı sağlayan tüm herkese teşekkür ederiz” denildi.

Törende hastanelere ödülleri Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir Ülgü tarafından takdim edildi.

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