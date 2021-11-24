Selma öğretmenden öğrencilerine proje desteği

Sinop Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu'nda fen bilimleri öğretmenliği yapan Selma Ünsal, öğrencileri ile birden fazla projelere imza atıyor. Ünsal, öğrencilere projelerinde destek olarak, öğrencilerin de görüşünü alıp uygulamaya geçiyor.

Sinop Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Selma Ünsal, “Öğretmenliğin sadece 40 dakikadan ibaret olduğunu düşünmüyorum. Öğrencilerimin bilinçsel gelişim süreçlerini desteklemek adına sanata yeteneği olan çocuklar için sürece sanatı dahil ediyorum ya da bilime ilgisi olan çocuklar için bilimle ilgili projeler yaparak bunu sürece dahil etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Öğrencilere yeteneğini ya da ilgisini geliştirebilecek projeler hazırlamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl bölge sergisine giden bir projemiz oldu. Bu yıl da inşallah yapmayı düşünüyoruz. İlk projemiz bölge sergisine gitti ama Türkiye elemelerini geçemedi. Bu da uzaktan eğitimle ilgili. Uzaktan eğitimde sunumdan dolayı kısıtlamalar vardı. Onun da etkisi oldu. Bu yıl da yine çocukların ilgisine yönelik çevre sorunlarına çözüm bulacak projeler yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Selma Ünsal’ın öğrencisi Muhammed Hamod ise, “Ben ve Sami arkadaşımızın yaptığı projede Selma hocamız da danışmanlık yaptı. Projede bize öneriler verdi. Projeyi şöyle geliştirmeyi düşünüyoruz. Daha sonra atılan atıkları, cam şişeleri, plastik şişeleri ezilecek şekilde daha az yer kaplamalarını böylece daha çok şişe atılabilmesini geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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