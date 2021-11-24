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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi kaymakam olduktan sonra hayata geçirdi

İHA

Öğrenciyken hayalini kurduğu projeyi kaymakam olduktan sonra hayata geçirdi

Dikmen Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, öğrenciliği döneminde hayalini kurduğu projeyi kaymakam olduktan sonra hayata geçirdi.
Kaymakam olmadan önce özel bayramlarda okullardaki başarılı çocukların makamlara götürüldüğünü ve orada fotoğraflar çekildiğini söyleyerek, “Çocukken benim de tek hayalim buydu ve ileride kaymakam olursam bu projeyi farklı şekilde hayata geçireceğim” diyerek çocukluğunda hayalini kurduğu projeyi, kaymakam olduktan sonra hayata geçirmenin verdiği mutluluğu aktardı.
Mahir, pandemi dolayısıyla iki yıldan bu yana öğrencilerin eğitimlerinde aksamalar yaşandığını kaydederek, “Bilhassa uzak köylerimizden gelen çocukların eğitimlerine dokunmak anlamında neler yapabileceğimiz konusunda istişarelerde bulunduk. Bu anlamda Milli Eğitim bünyesindeki eğitim çalışanları ile çeşitli istişareler yaptık, çocukları motive ederek hayallerindeki mesleklere ulaşmalarının mümkün olabileceğini göstermek istedik” ifadelerini kullandı.
Proje hakkında bilgiler veren Mahir, “Projemizin ismi ‘Bir Hayalim Var’. Proje ile amacımız çocuklarımızın ileride seçmek istedikleri meslekler konusunda küçük yaşlarda bilgi sahibi olabilmelerini sağlamak, aralarında tatlı bir rekabet yaratmaya çalışıyoruz. ‘Bir Hayalim Var’ projesi 5. 6. 7. ve 8. sınıflar için başlattığımız bir proje. Her ay, derslerde işlenen konu ve özgün sorulardan oluşan deneme sınavları yapıyoruz. Bu sınavlarda başarılı olan 5. 6. 7. ve 8. sınıf birincilerine ileride yapmak istedikleri meslekleri soruyoruz, aldığımız cevap çerçevesinde de hareket ediyoruz. Öğrenci gelecekte ne olmak istiyorsa bir gün boyunca o mesleği yapan kişiyle birlikte hareket ediyor. Bu anlamda bugün 8. sınıflar arasında birinci olan Kerem İstanbullu ile birlikteyiz. Kerem’e ileride ne olmak istiyorsun diye sorduk, o da vali olmak istediğini belirtti. Bizler de vali olabilmen için önce kaymakam olmalısın dedik. Kerem İstanbullu kardeşimizi makam arabasıyla evinden aldık, makama getirdik burada tüm gün bizim işleyişimizi ve çalışmalarımızı gördü. Akabinde de valimizi ziyaret ettik. Valimiz Kerem’i çalışmalar konusunda bilgilendirdi” diye konuştu.
Mahir, çocukların hayallerine ulaşmanın imkansız olmadığını, başarının tek yolunun ise çalışmaktan geçtiğini söyledi.

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