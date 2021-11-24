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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkeli'de Öğretmenler Günü kutlamaları

İHA

Türkeli'de Öğretmenler Günü kutlamaları

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Türkeli Gençlik Merkezinde kutlama programı düzenlendi.
Programa, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ahmet Filiz, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü, MHP İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, Atatürk İlkokulu Sınıf Öğretmeni İbrahim İbalak ve İmam Hatip Ortaokulu Matematik Öğretmeni Betül Arslan, günün anlam ve önemine hitaben birer konuşma gerçekleştirdiler.
Konuşmaların ardından Atatürk İlkokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan "Öğretmene Vefa" adlı slayt gösterimi izlendi. Gazi Mustafa Kemal YİBO Müzik Öğretmeni Merve Albayrak ve Uygar Özertürk tarafından çeşitli şarkılar seslendirildi.
Atatürk İlkokulu Sınıf Öğretmeni Merve Kartal koordinesinde 2. sınıf öğrencilerinden oluşan koro eşliğinde "Anlat Bana Öğretmenim" müzikli gösteri sahnelendi.
İlçede ortaöğretim öğrencileri arasında düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İlker Öztürk eserini okudu. Atatürk İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ümit Demir, "Öğretmen" adlı şiiri seslendirdi.
Atatürk İlkokulu öğretmenlerince hazırlanan koro sahnelendi. İlçede lise öğrencileri arasında yapılan "Öğretmen" adlı kompozisyon yarışmasında birinci olan Mimar Sinan METAL öğrencisi Nisanur Er eserini okudu.
İlçede düzenlenen çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.
Emekli eğitimci Ahmet Yıldırım yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, öğrencilere hediyelerini takdim etti.
İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz da emekli eğitimci İlyas Şahin ile birlikte sahneye gelerek, birlikte öğrencilere hediyelerini takdim etti. Eğitimci İlyas Şahin, ilçede ilk öğretmenler günü kutlamasının kendi döneminde yaşandığını, ilçede eskiden kaymakam olmadığında bir süre vekaleten görev sürdürdüğünü ifade ederek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.
Program, Öğretmen Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

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