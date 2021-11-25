Sinop’ta trafik kazası 1 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, havalimanı kavşağında meydana geldi. Furkan K. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun kenarından bulunan menfeze girdi. Kaza sonrası sürücü Furkan K. Yaralandı. 112 ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Furkan K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.