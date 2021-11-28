Türkeli Birlik ve Beraberlik Halı Saha Turnuvası sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkeli Birlik ve Beraberlik Halı Saha Turnuvası sona erdi

İHA

Türkeli Birlik ve Beraberlik Halı Saha Turnuvası sona erdi

Sinop'da Türkeli Birlik ve Beraberlik Halı Saha Futbol Turnuvası, oynanan final karşılaşması ile sona erdi.
Türkeli ilçesinde, birlik ve beraberlik adına düzenlenen ve bir ay süren halı saha futbol turnuvasının final karşılaşması, Helaldı Çiftlikspor Mekanın Sahiplerispor arasında oynandı. Yoğun ilgi ile izlenen karşılaşma, kıyasıya mücadeleye sahne oldu.
Karşılaşmayı, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Enis Sadi Saka, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım ve çok sayıda vatandaş takip etti.
İlk yarı 32 Helaldı Çiftlikspor'un üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında, Helaldı Çiftlikspor 72 galip gelerek, turnuvanın şampiyonu oldu.
Final karşılaşması öncesi Beta HausePapazlar arasında oynanacak olan üçüncülük karşılaşması, Papazlar takımında birçok oyuncunun sakatlığı nedeni ile Beta Hause hükmen galip gelerek, turnuvanın üçüncüsü oldu.
Turnuva birincisi Helaldı Çiftlikspor oyuncularının madalyalarını ve kupasını İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz takdim etti. İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, yaptığı konuşmada, bu tür spor faaliyetlerinin ilçenin ihtiyacı olduğunu belirterek, turnuvayı düzenleyen ve turnuva komiteliği yapan Uğur Öztürk, Barış Dinler ve Ahmet Güven'e teşekkür etti.
Turnuvanın ikincisi olan Mekanın Sahiplerispor oyuncularının madalyalarını ve kupasını, Belediye Başkanı Veysel Şahin takdim etti.
Turnuvanın üçüncüsü Beta Hause takımının madalya ve kupasını İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Enis Sadi Saka takdim etti.
Turnuvaya sponsorluk yaparak destek olan firmalara plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop'un yöresel lezzeti 'nokul' ülke sınırlarını aştı
YEREL HABERLER Sinop'un yöresel lezzeti 'nokul' ülke sınırlarını ...
Sinop’ta fuhuş operasyonu: 3'ü kadın 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sinop’ta fuhuş operasyonu: 3'ü kadın 7 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.