Sinop’ta eğitime fırtına engeli

Sinop'ta fırtına dolayısıyla okullar 1 gün tatil edildi.

Sinop Valiliği’nden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren fırtınanın getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için şehir merkezi ve ilçelerde okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Konu ile ilgili Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Sinop’ta olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde, 30 Kasım 2021 Salı günü tüm resmi ve özel okullar, özel eğitim kurumları, halk eğitim kursları, özel öğretim kursları, bir gün tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamile ve engelli çalışanlarımız, bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

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