Çocukların 'ceset' ihbarındaki cisim 'şamandıra' çıktı



Esra AKSU/SİNOP, (DHA) SİNOPta denizde ceset olduğu iddiasıyla ihbarda bulunan iki çocuk, polisi harekete geçirdi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yapılan incelemede ceset sanılan cismin şamandıra olduğu tespit edildi.

Kentte bisikletleriyle gezmek için Denizler mevkisinde sahile inen Umut Can Özdemir (15) ve Kadir Demir (15), akşam saatlerinde denizde gördükleri cismin ceset olabileceği ihtimali üzerine polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Fırtına nedeniyle denize giremeyen ve dürbünle su yüzeyinde inceleme yapan sualtı ekibi, ceset sanılan cismin şamandıra olduğunu tespit etti.

İhbarda bulunan Umut Can Özdemir, "Gezmek için sahile gelmiştik. Ondan sonra denizde ceset gibi bir şey gördük. Arkadaşımızı aradık söyledik, sonra polislere haber verdik. Polisler geldi ve olayı çözdüler. Ceset sandığımız cismin, şamandıra olduğunu öğrendik" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Esra AKSU

2021-11-30 18:19:06



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