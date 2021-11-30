Sinop'ta kuvvetli rüzgarda çatı uçtu; motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı yasaklandı (2)

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KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Sinop'ta kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, Türkeli ilçesinde bazı evlerin çatısı uçtu. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde; çatıdan kopan parçaların savrulması ve belediye misafirhanesinde kalan öğrencilerin çığlık atıp, cam kenarından kaçmaları yer aldı.DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZENEsra AKSU

2021-11-30 20:15:12



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