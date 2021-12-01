Mobil Eğitim Tırı Sinop’ta

Sinop'ta eğitim gören ilkokul öğrencileri 1 günlüğüne şehre gelen 'Mobil Eğitim Tırı'nda trafik eğitimi ve dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında eğitim aldıktan sonra özel olarak hazırlanan alanda akülü araç kullanarak öğrendiklerini pekiştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Daire Başkanlığının Mobil Eğitim Tırı, talep üzerine 1 günlüğüne Sinop’a geldi. Sinop belediyesi kapalı Pazar yerinde konumlanan Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda 1 günlük sürede çok sayıda öğrencinin eğitim alması hedefleniyor. Eğitim tırında çocuklar ilk olarak emniyet kemeri, kırmızı ışık kuralları ve yaya geçitlerindeki yaya öncelikleri eğitimlerini alıp trafikle alakalı animasyonlar, bilgilendirme amaçlı filmler izledikten sonra kurulan parkurda akülü araçlarla teorik olarak öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirdi.

Trafik Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından verilen eğitim sürecinin ardından Trafik Şube Müdürü Recep Kartal yaptığı açıklamada, “2019 yılında İçişleri Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğümüz Trafik Başkanlığımıza bağlı 2 adet mobil trafik eğitim tırımız mevcut. 81 ilde faaliyet gösteriyor. Çocukların eğitimine katkı sunmak için elinden gelen her şeyi bakanlık, genel müdürlük, il valiliği desteklerini sürdürmektedir. İlimize 30 Kasım1 Aralık tarihlerinde Trafik Başkanlığımıza ait Mobil Trafik Eğitim Tırı tahsisi yapılmış olup, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüz görevlilerince ilimizde eğitimlerimize, milli eğitimlere bağlı okullardaki 1. 2. sınıf öğrencilerimize uygulamalı olarak burada eğitim veriyoruz. Öncelikli olarak Mobil Trafik Tırımızın içerisinde bir sunum gerçekleştiriyoruz. Çizgi film izletiyoruz. Burada yay, sürücü, trafik işaretleri, günlük yaşamda çocuklarımızın trafik kurallarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Akabinde de tırımızın dışarısında da kurduğumuz eğitim parkurumuzda akülü araçlarla çocuklarımıza kırmızı ışık, levhalar gibi uygulama yaptırıyoruz. Mobil Trafik Eğitim Tırı Sinop’tan sonra Çorum’a gidecek” dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilere boyama kitabı ve kırmızı düdük hediyeleri verildi.

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