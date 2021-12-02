Kızılay'dan Ayancık'taki afetzedelere hediye alışveriş kartı

Türk Kızılay yetkilileri, Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik'i ziyaret ederek, Ayancık'ta sel mağdurları vatandaşlara verilmek üzere 1250 adet hediye alışveriş kartını teslim etti.

Türk Kızılay Sinop Şube Başkanı Kemal Albayrak ve Türk Kızılay Ayancık İlçe Temsilcisi Yaşar Cahit Altıntaş, İlçe Kaymakamı İsmail Pendik'i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette, Kızılay yetkilileri, Ayancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vasıtasıyla afetzede vatandaşlara verilmek üzere 1250 adet hediye alışveriş kartını Kaymakam Pendik'e teslim etti.

Kaymakam Pendik, "11 Ağustos'ta yaşadığımız sel felaketinden etkilenen ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımız için Kızılay yetkilileri ziyarette bulunarak, her biri 100 liralık 1250 adet hediye alışveriş kartını teslim ettiler. Biz de bu hediye çeklerini, vakfımız vasıtasıyla afetzede ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza öncelikli olarak gıda alışverişlerinde kullanmak üzere vereceğiz" dedi.

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