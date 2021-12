Sinop'ta 2 bin 106 engelli evde bakım hizmetinden yararlandırılıyor

Sinop Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardımcısı Harun Köksalan, "Evde bakım hizmeti kapsamında ilimiz genelinde 2 bin 106 engellimiz için bakımlarını sağlayan yakınlarına her ay bin 798 TL bakım ücreti ödenmektedir. Bu kapsamda her ay engellilerimizin yakınlarına İl Müdürlüğümüzce 3 milyon 786 bin 524 TL ödeme yapılmaktadır" dedi.

Sinop'ta "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Sinop Valiliği önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Sönmez, Sinop Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, Sinop Defterdarı Naci Günaydın, Sinop Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardımcısı Harun Köksalan, kurum amirleri, engelliler ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile engelliler ve aileleri katıldı. Program çelenk sunumlarıyla devam etti.

Ardından dezavantajlı gruplara yönelik ildeki faaliyetler hakkında bilgiler veren Sinop Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardımcısı Harun Köksalan, "Engeli nedeniyle bakım hizmetine ihtiyaç duyan engellilerimizin öncelikle kendi aile ortamlarında bakılmalarının sağlanması için Bakanlığımızca evde bakım hizmeti verilmektedir. Evde bakım hizmeti kapsamında ilimiz genelinde 2 bin 106 engellimiz için bakımlarını sağlayan yakınlarına her ay bin 798 TL bakım ücreti ödenmektedir. Bu kapsamda her ay engellilerimizin yakınlarına İl Müdürlüğümüzce 3 milyon 786 bin 524 TL ödeme yapılmaktadır. 2021 yılı itibariyle ülkemiz genelinde evde bakım yardımı kapsamında destek alan kişi sayısı 535 bin 700 kişiye ulaşmıştır. Yine belirli şartları taşıyan engellilerimize 2022 sayılı yasa kapsamında ayrıca engelli maaşı da ödenmektedir. Aile ortamında bakılma imkanı olmayan engellilerimiz ise resmi bakım merkezleri veya Bakanlığımızın onayı ile açılan özel bakım merkezlerinde yatılı bakım hizmeti imkanından yararlandırılmaktadır. Bakım hizmetlerinin sunumunda kişinin fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da dikkate alınmakta olup, İlimizde Bakanlığımıza bağlı yatılı bakım hizmeti veren Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ve ona bağlı dört adet 'Umut Evi'miz bulunmakta olup; burada engellilerimiz yatılı bakım hizmeti almaktadırlar. Ayrıca yine 'Engelsiz Yaşam Merkezi'miz bünyesinde adanmış hayatlara bir nefes olması amacıyla engellisine evde bakmakta olan ailelerimizin kendilerine daha çok zaman ayırmalarını sağlamak, engellilerimizin de sosyal hayata daha aktif katılmaları için 'Gündüzlü Bakım Merkezi'miz hizmet vermektedir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.