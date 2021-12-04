Selde kaybolan engelli araçları için önerge

Sinop İl Genel Meclis Üyeleri Erkan Örnek ve Ozan Sarısoy, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde akülü arabaları kaybolan ve zarar gören 12 vatandaş için harekete geçti.

AK Parti Ayancık İl Genel Meclis Üyesi Erkan Örnek ve CHP Ayancık İl Genel Meclis Üyesi Ozan Sarısoy, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde akülü arabaları kaybolan ve zarar gören 12 vatandaş için harekete geçerek, Sinop İl Genel Meclisine önerge sundu.

11 Ağustos'ta ilçede yaşanan sel felaketi dolayısıyla 12 engelli vatandaşın akülü arabası sel dolayısıyla kaybolmuştu.

Bunun üzerine harekete geçen İl Genel Meclis Üyeleri Erkan Örnek ve Ozan Sarısoy, kayıp ve arızalanan araçların tekrar temin edilebilmesi, bu konuda maddi zararların karşılanması için Sinop İl Genel Meclisine önerge sundu.

Konu ile ilgili Ayancık Sakatlar Derneği Başkanı Erhan Yaşar, bir açıklama yaptı. Yaşar, yaptığı açıklamada, "12 engelli kardeşimizin akülü arabaları selde kayboldu ve arızalandı. Bu konuda her iki İl Genel Meclis Üyelerimiz Erkan Örnek ve Ozan Sarısoy’a göstermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

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