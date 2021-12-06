Seyir halindeki otomobil alev aldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı, sürücü ise yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, AyancıkTürkeli karayolu İkisu mevkisinde Mithat Şen idaresindeki otomobil seyir halindeyken, aracın motor bölümü bir anda alev aldı. Sürücünün önceden fark etmesi ile araçtan çıkan sürücü yara almadan kurtuldu.
Kısa sürede aracın tamamını saran yangın, Ayancık Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale edildi. Çıkan yangında otomobil hurdaya döndü.
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