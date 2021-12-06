Sinop Belediyesi’nden Anıtkabir'e gezi

Sinop Belediyesi hafta sonu Anıtkabir'e gezi düzenledi.

Cumartesi gecesi otobüslerle yola çıkan gençler Ata'nın huzuruna çıktı. Sinop Belediyesi, STK ve derneklere mensup gençlerin de içinde bulunduğu geniş katılımlı bir Anıtkabir ziyaretine imza attı. Cumartesi gecesi Uğur Mumcu Meydanı'nda yapılan uğurlamada Belediye Başkanı Barış Ayhan otobüslere binerek gençlerle tek tek sohbet etti. Başkan Barış Ayhan, programlarının yoğunluğundan ötürü geziye katılamadığını bu tür gezilerin devam edeceğini belirtti. Ardından Başkan Barış Ayhan gençlere Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk rozeti takdim etti.

Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Tolga Kara'nın Uğur Mumcu Meydanı'ndan uğurladığı dört otobüs genç, Atatürk'ü ebedi istirahatgahında ziyaret etti. Aralarında Anıtkabir'i ilk defa ziyaret eden gençlerin de bulunduğu heyet, düzenlenen gezi için Başkan Barış Ayhan'a çektiği video ile teşekkürlerini iletti.

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