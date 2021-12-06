Sinop'ta Arıcılık ve arı Ürünleri Çalıştayı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta Arıcılık ve arı Ürünleri Çalıştayı

İHA

Sinop'ta Arıcılık ve arı Ürünleri Çalıştayı

Sinop kestane balına coğrafi işaret belgesi alarak SİNATE adıyla marka değeri kazandıran Sinop Üniversitesi, bal üretiminde verimin artırılmasına yönelik bilimsel çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sinop Üniversitesi, Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Sinop ve ilçelerinden gelen üreticilere yönelik Arıcılık ve Arı Ürünleri Çalıştayı düzenlendi.
Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde düzenlenen çalıştaya, Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Demirci, Prof. Dr. Cem Cüneyt Ersanlı, Prof. Dr. Hülya Turan, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Sinop Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Boyabat Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Usta, İl Genel Meclisi Üyesi Fatih Özçelik, Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emire Elmas, Sinop Arıcılar Birliği Başkanı Şenol Tabak, SÜDAM Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Rıza Bayrak ve Dr. Öğr. Üyesi Dilek Sağır ile Sinop, Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinden gelen arı üreticileri ve yetiştiricileri katıldı.
Programın açılışında konuşan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, üniversitenin girişimleriyle Sinop kestane balının coğrafi işaret belgesi aldığını ve SİNATE adıyla markalaşma sürecini tamamladığını ifade ederek, nihai hedeflerinin Sinop kestane balını ülkemiz ve dünya pazarında açmak olduğunu söyledi. Bu doğrultuda Sinop Üniversitesi bünyesinde bal dolum ve paketleme tesisi kurmayı hedeflediklerini belirten Rektör Dalgın, “Böylece hem üreticilerimizin emeğini korumayı hem de Sinop kestane balını sahtelerinden ayrıştırarak tüketicilerimizi sağlıklı ve güvenli bal ile buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.
Sinop Üniversitesi olarak tüm aşamalarda üreticilerle iş birliği halinde olduklarını ve onlara rehberlik hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirten Dalgın, daha önce bal üreticilerinin talep ve beklentilerinin dinlendiği “Sinop Kestane Balı Üretimi ve Pazarlama Sorunları” başlıklı toplantılarının ardından, bugün de “Arıcılık ve Arı Ürünleri Çalıştayı” ile sektörün uzman isimlerini üreticilerle buluşturduklarını söyledi.
Daha sonra söz alan AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun da Sinop kestane balının coğrafi işaret belgesi almasına ve markalaşmasına önemli katkılar sağlayan Sinop Üniversitesine teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte Sinop’un kestane balı üretiminde merkeze dönüşmesi için hep birlikte çalışacaklarını söyledi. Başkan Giresun, kendilerinin de gerekli desteği sağlamaya hazır olduklarının altını çizdi. Programa katılan Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ise Sinop’un turizmde olduğu kadar orman ve bal ürünlerinde de zengin bir potansiyele sahip olduğunu belirterek Sinop Üniversitesinin bu noktadaki çabalarını takdirle karşıladığını dile getirdi. Vali Yardımcısı Şahin, kestane balının standartlara uygun şekilde pazara açılmasının Sinop ve bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.
Protokol konuşmaları sonrası, Sinop kestane balının coğrafi işaret belgesi alma sürecinde Sinop Üniversitesine katkı sağlayan kurum ve kuruluş temsilcileri ile üreticilere teşekkür belgesi takdim edildi.
Açılış programının ardından Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Arı Ürünleri ve Arıcılık Çalıştayı’na geçildi. Çalıştay, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı’nın “Arı Ürünleri” başlıklı sunumuyla başladı. Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güler tarafından katılımcılara “Bal Arısında Koloni Yönetimi” anlatıldı. Çalıştay son olarak konuşan Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ise “Türkiye’de Bal Arısı Çeşitliliği ve Sinop’ta Bal Arısıyla İlgili Çalışmalar” hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
Bal üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda, günümüzde arı üreticilerinin yaşadığı sorunlar ve bal üretiminde verimin artırılması için uygulanması gereken yöntemler kapsamlı olarak ele alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlk kez Ayancık'ta kullanılan askeri köprü ilçeden ayrılıyor
YEREL HABERLER İlk kez Ayancık'ta kullanılan askeri köprü ilçeden ...
Sinop Belediyesi’nden Anıtkabir'e gezi
YEREL HABERLER Sinop Belediyesi’nden Anıtkabir'e gezi
Seyir halindeki otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev aldı
Sinop’ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sinop’ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
Türkeli'den ayrılmak isteyen Çayağzı'nın talebi mecliste oylanacak
YEREL HABERLER Türkeli'den ayrılmak isteyen Çayağzı'nın talebi ...
Devlet, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında
YEREL HABERLER Devlet, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ...
Sinop'ta bulunan cesedin sel felaketinde kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Sinop'ta bulunan cesedin sel felaketinde kaybolan ...
Sinop'ta "denize araç uçtu" iddiası
YEREL HABERLER Sinop'ta "denize araç uçtu" iddiası
Sinop'ta orman yangını
YEREL HABERLER Sinop'ta orman yangını
Selde kaybolan engelli araçları için önerge
YEREL HABERLER Selde kaybolan engelli araçları için önerge

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.