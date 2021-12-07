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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Güz Türküleri” konseri Sinop’ta sahnelendi

İHA

“Güz Türküleri” konseri Sinop’ta sahnelendi

7’den 70’e herkesin diline pelesenk olmuş Anadolu coğrafyasının eşsiz melodilerinin seslendirildiği “Güz Türküleri” konseri Sinop Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelendi.
Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, çok beğenilen “Güz Türküleri” konseriyle Sinoplu sanatseverlerle Sinop Kültür Merkezi’nde buluştu. Sinop Belediyesi ve Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği içinde Samsun Devlet Opera ve Balesi ile organize edilen konserde Anadolu coğrafyasında oradan oraya gezerek günümüze kadar ulaşmayı başarmış türküler sanatseverlerin kalplerini ısıtmak için sahnelendi.
Sinop Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenen “Güz Türküleri” piyanolu ve orkestralı şan konserinde Piyanoda Simten Deniz Şenpolat, Kemanda A. Bengi Yardımlı, Klarnette Kıvanç Fındıklı, Vurmalı Sazlarda ise Okan Dolgunyürek Soprano Eda Bingöl Gürkan’a eşlik ederken, Anlatıcı Murat Çamlıtepe seslendirilen türkülere dair detayları seyirciler ile paylaştı.
Konserde Turgay Erdener’in bestelediği “İlle de” ve “Sen Sen Sen”, Fikret Amirov’un bestelediği “Baharımsan (Aygız)”, Kıvanç Fındıklı’nın düzenlemelerini yaptığı “Gaziantep Türküsü” ve “Çalın Davulları”, yine düzenlemeleri Kıvanç Fındıklı’ya ait olan Tofik Guliyev’in bestelediği “Sene de Galmaz (Yalgızam)”, Aşık Veysel’e ait “Uzun İnce Bir Yoldayım” ve “Kara Toprak”, Pir Sultan Abdal’a ait “Ötme Bülbül Ötme” ve Kıvanç Tepe’nin düzenlemesini yaptığı “Aman Avcı” gibi Anadolu’nun yüzyıllar boyunca işlediği motiflerin yer aldığı parçalar sanatseverler için seslendirildi.
Sanatseverlerin müzikle dolu bir gece yaşadığı etkinliğe katılım yoğundu. Çok beğenilen konser dakikalarca ayakta alkışlandı. Seyircilerin isteğini kırmayan sanatçılar bir türkü daha seslendirerek geceyi noktaladılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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