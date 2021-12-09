Sinop Havalimanı'nda onarım çalışmaları devam ediyor

Geçen hafta yaşanan fırtınada zarar gören Sinop Havalimanı terminal binasında onarım çalışmaları devam ediyor.

Sinop’ta geçen hafta etkili olan fırtına kentte çok sayıda binanın çatısını uçururken, Sinop Havalimanı dış cephesi de zarar gördü. Rüzgar, Sinop Havalimanı İç Hatlar Terminal Binası'nın ön cephesindeki izolasyon malzemelerinin de kopmasına neden oldu. Zarar gören dış cephenin tamirat çalışmalarına başlandı.

Konuyla ilgili yetkililerden alınan bilgiye göre; fırtına nedeniyle, Sinop Havalimanı İç Hatlar Terminal Binası'nın ön cephesindeki izolasyon malzemelerinin kopması sonucu ortaya çıkan olumsuz tablonun ortadan kaldırılması için çalışmaların hızlı bir şekilde başlatıldığı ifade edildi.

Öncelikli olarak kopan ve zarar gören parçaların temizlenmesi için çalışmışlar yapıldığı vurgulanırken, bir yandan da imalat süreçlerinin devam ettiği, ardından yeni parçaların montajlarının gerçekleştirileceği ifade edildi. Şu anda Sinop Havalimanı'nda uçuş trafiğini olumsuz etkileyecek bir durumun söz konusu olmadığı, herhangi bir aksilik yaşanmaması için de gerekli bütün tedbirlerin alındığı dile getirildi.

Onarım çalışmasının en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

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