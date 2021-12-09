El yapımı kotralar tescillendi

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Sinop’ta el yapımı olarak üretilen gemi maketleri, coğrafi işaret alarak tescillendi.

Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, “Sinop kotrası’ gerçekleştirdiğimiz girişimler sonucu ülkemizde ’El Sanatları Ürünlerinde Maket Olarak İlk Tescil Edilen Ürün’ niteliğinde coğrafi işaret belgesi ile tescillendi. Sürece destek veren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve patent firmasına teşekkür ediyoruz” denildi.

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