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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Caddesi saha çalışmaları devam ediyor

İHA

Sakarya Caddesi saha çalışmaları devam ediyor

Sinop Belediyesi Sakarya Caddesi'nde başlattığı tadilat çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri caddenin işlevselliğini arttıracak saha çalışmasını geç saatlere kadar sürdürüyor.
Sakarya Caddesi'nde yapılan çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan söz konusu çalışmayı değerlendirdi. Başkan Ayhan yaptığı açıklamada, ''Sakarya Caddesi'nde öncelikle komple yenileme değil, mini bir tadilat işlemi gerçekleştiriyoruz. Caddedeki ahşap pergolalar gibi bazı fazlalıkları kaldırıyor, kaldırımlar arasındaki yürüyüşü zorlaştıran büyük yeşil alanlarda sadeleştirmelere gidiyoruz. Caddedeki ağaçlarımızda, mevsimlik çiçeklerimizde herhangi bir söküm işlemi yapmayacağız fakat palmiye, kartopu gibi ağaçlarımızın diplerindeki peyzaj alanlarında küçültmelere gideceğiz. Yolumuzu da caddenin mimarisine uygun bir renkte modern yöntemlerle asfaltlayacağız. Yaptığımız çalışma; caddenin işlevini arttıracak, araçların daha stabil seyretmesini sağlayacak bir yol kazandıracak ve vatandaşlarımızın yürüyüşünü kolaylaştıracak yönde bir çalışma olacak” dedi.

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