SİAD’da kongre heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SİAD’da kongre heyecanı

İHA

SİAD’da kongre heyecanı

Sinoplu İşadamları Derneği (SİAD) Sinop Şube 1. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Kongre sonunda tek liste ile seçime katılan Ruhi Turan, SİAD Sinop Şube Başkanı seçildi.
Ticaret ve Sanayi Odasın gerçekleşen kongreye, SİAD Genel Başkanı Turgay Öztürk ve Sinoplu iş adamları katıldı.
Kongre öncesi açıklamalarda bulunan SİAD Genel Başkanı Turgay Öztürk, “Buradaki temel unsur malumunuz kurumlarda devamlılık esastır. Bizler de genel merkez seçimlerinden sonra Sinop şubemize ne katabiliriz, oradaki yapılandırmayı daha da nasıl güçlendirebiliriz düşüncesiyle yola çıkarak yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla bir Sinop ziyareti gerçekleştirdik. Bu Sinop ziyareti sırasında da çok kıymetli dostum aynı zamanda çok sevdiğim saydığım bir beyefendi olan Ruhi Bey ile de farklı zamanlarda çeşitli istişarelerimiz olmuştu, bu istişareler neticesinde de kendisinden bizimle birlikte olmasını, kendisine olan düşüncelerimizi, bu düşünceler doğrultusunda da birlikte yol yürüyebileceğimizi ifade etmiştik” dedi.
Daha sonra açıklamalarda bulunan SİAD Sinop Şube Başkanı Ruhi Turan, “Öncelikle projelerimizden bir tanesi internet sitesini oluşturmak. Sinoptanalıyorum ya da Sinoptanalalım.com şeklinde ana bir site oluşturmak. Daha sonra internet sitesi olmayan bütün üyelerimizin, firmaların sitelerini kendi iç bünyemizde yaparak Sinoptanalıyorum.com’un içerisinde yani yeni bir alışveriş sitesi gibi. Ürünlerimizi dünyaya tanıtmak. Bunun haricinde uzman çalışma heyetimiz var. Bu konuyla alakalı resmi gazetede her gün devamlı olarak takip edilmekte. Ticaret hayatıyla alakalı yasa ya da kanun hükmünde bir kararname çıktığı takdirde hemen üyelerimize duyuracağız. Bunun yanında Sinop’ta yapılması gereken işlerle alakalı yapılabilirlik içerisinde olan işyerleri ile alakalı fizibilite raporları hazırlayarak Sinop’ta iş yapmak isteyen iş dünyası içerisindeki arkadaşlarımıza yardımcı olmak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ayhan’dan çevre yolu projesi açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Ayhan’dan çevre yolu projesi açıklaması
Türkeli'de ev yangını
YEREL HABERLER Türkeli'de ev yangını
Sinop’ta evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
YEREL HABERLER Sinop’ta evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
Sakarya Caddesi saha çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Sakarya Caddesi saha çalışmaları devam ediyor
Türkeli'de "söz öğrencilerde"
YEREL HABERLER Türkeli'de "söz öğrencilerde"
El yapımı kotralar tescillendi
YEREL HABERLER El yapımı kotralar tescillendi
Sinop Havalimanı'nda onarım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Sinop Havalimanı'nda onarım çalışmaları devam ediyor
Nesli tükenmekte olan su samuru, aracın çarpması sonucu telef oldu
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan su samuru, aracın çarpması ...
Boyabat Belediyesi’nden mesleki yeterlilik belgesi hizmeti
YEREL HABERLER Boyabat Belediyesi’nden mesleki yeterlilik belgesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.