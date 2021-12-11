Türkeli'de "Gençlerle başbaşa" programı düzenlendi

Sinop'un Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan "Gençlerle başbaşa" uygulamasının her hafta düzenleneceği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koordinesinde sürdürülen, "Gençliğe Değer" Projesi kapsamında, İlçe Müftülüğünce "Sabah Namazı Buluşması", "Geç Kalma Genç Gel" programlarının ardından yeni bir programı daha uygulamaya koyuldu.

Bu hafta ilki düzenlenen "Gençlerle başbaşa" programı kapsamında, Türkeli İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, Gençlik Merkezinde bir kısım ortaöğretim öğrencileri ile bir araya geldi.

"Kader" konusunda sohbet yapan Kömürcü, "Bundan sonra her cuma, akşam namazından sonra inşallah sizlerle bir araya geleceğiz. Sizlerle dini bilgiler ve ahlâkî değerler konusunda karşılıklı sohbetler yapacağız. Sizler değerlerine sahip çıkabilen, Rabb'ini tanıyan, içinde yaşadığı toplumunun derdiyle dertlenebilen ve bu konuda kendilerini sorumlu hisseden gençler olacaksınız. Bizim de, anne babalarınızın da sizlerden istediği vatana millete hayırlı bir birey olmaktır" diye konuştu.

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