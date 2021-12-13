Şenlikte üniversite öğrencilerine 700 kilo hamsi ikram edildi

Sinop'ta Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Bize Moral Akşamları" projesi kapsamında düzenlenen hamsi şenliğinde üniversite öğrencilerine 700 kilo hamsi ikram edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Osmaniye Kız Öğrenci Yurdu bahçesinde hamsi şenliği düzenlendi. Programda yaklaşık 700 kilogram hamsi tüketildi. Öğrencilere ızgaralarda pişirilen hamsi ile ekmek, soğan ve helva ikram edildi.

Ebrunaz Dalgıç adlı öğrenci, “Vali bey ile yemeğimizi yedik. Hamsi yedik. Çok teşekkür ederim her şey için. Her şey çok güzeldi" dedi.

Duygu Engin adlı öğrenci eğlenceli bir organizasyon olduğunu söylerken, Semanur Fidan ise, “Bugün idarede yemek yedik. Çok güzel bir organizasyon. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Şenliğe Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, kurum ve daire amirleri de katıldı.

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