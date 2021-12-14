Sinop'ta istinat duvarındaki çatlak, tehlike saçıyor

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!

SinopErfelek yolu üzerinde Mertoğlu köyü girişinde bulunan istinat duvarlarında oluşan çatlak, tehlike saçıyor.

SinopErfelek karayolu arasında kalan ve geçen yıllarda yapılan istinat duvarının çatlakları sürücüleri tedirgin ediyor. Çatlayan duvarın kenarından geçen ve tedirgin olan araç sürücüsü Kerem Arslan, “Bu duvarlar Ayancık’ta yaşanan sel felaketinden sonra bu hale geldi. Fakat kimse fark etmedi. O yüzden herhangi bir önlem alınmadı. Bu duvarın yıkılma tehlikesi var. Şiddetli bir yağmurda yıkılabilir. Buradaki sorun, kazaya sebebiyet vermeden yetkililerce çözülmeli” dedi.

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