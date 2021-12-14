Sinop'ta otomobilin çarptığı genç kadın öldü

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Sinop'ta otomobilin kaldırımda çarptığı genç kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C.'nin (20) kullandığı 57 AH 936 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki başka bir otomobile, ardından kaldırımda yürüyen Hilal Erdoğan'a (29) çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Hilal Erdoğan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü S.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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