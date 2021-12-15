Sinop’ta Üniversite’nin gelecek vizyonu ele alındı

Sinop Üniversitesi bu yıl ikincisi yapılan İl Danışma Kurulu Toplantısı ile gelecek vizyonu ve ileriye dönük hedeflerini gözden geçirdi.

Toplantıda; iş dünyası, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve diğer dış paydaşlarla ilişkilerinin geliştirmesi ile eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve sosyal kültürel faaliyetlerin planlanması amaçları ortaya kondu.

Fikir ve önerilerinin kendileri için değerli olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, “Gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Sinop ilimizin ve üniversitemizin gelişimi noktasında ortak yürütebileceğimiz çalışmaları değerlendireceğiz. Ayrıca üniversitemizin şehrimize sunduğu ve sunabileceği katkıları masaya yatıracağız. Diğer taraftan eğitimöğretim hizmetlerimizi çok daha kaliteli bir noktaya taşımak için, yakın gelecekte hayata geçireceğimiz fiziki hedeflerimizi de sizlerle paylaşma imkânı bulacağız, bu noktadaki katkı ve önerilerinizi dinleyeceğiz” dedi.

Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi’nde düzenlenen toplantıya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Demirci, Prof. Dr. Cem Cüneyt Ersanlı, Prof. Dr. Hülya Turan, Genel Sekreter Vekili Ali Altungeyik, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

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