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Sinop'ta 1122 sürücüye hız, 345 sürücüye hatalı park cezası 181 araç trafikten men edildi, 46 kişinin de sürücü belgesine el konuldu

İHA

Sinop'ta 1122 sürücüye hız, 345 sürücüye hatalı park cezası 181 araç trafikten men edildi, 46 kişinin de sürücü belgesine el konuldu

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayında 1122 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 345 araç sürücüsüne de hatalı araç park etmekten ceza uygulandı. Aynı dönemde 181 araç trafikten men edildi, 46 kişinin de sürücü belgesine el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanında 2021 yılı Kasım ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2021 yılı Kasım ayında 23 bin 751 araç kontrol edildi. Denetimlerde 181 araç trafikten men edildi, 46 kişinin sürücü belgesine el konuldu.
1122 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 345 araç sürücüsüne hatalı araç park etmekten, 49 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 80 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 211 kişiye muayene yaptırmamaktan, 16 Kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 63 trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 12 kişiye hatalı sollamadan, 182 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 58 kişiye mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 10 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 595 kişiye de diğer kural ihlalleri başlığında cezai işlem uygulandı.
Ayrıca 2021 yılında Kasım ayında yaşanan kazalarda ölümlü kaza yaşanmazken, 44 kişinin yaralandığı, 31 aracın da maddi hasarlı kazaya karıştığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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