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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çayağzı’nın ilçeden ayrılma talebi görüşüldü

İHA

Çayağzı’nın ilçeden ayrılma talebi görüşüldü

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Gencek Köyü Çayağzı Mahallesi'nin ilçeden ayrılarak Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebi ile ilgili danışma toplantısı düzenlendi.
24 Ekim’de yapılan halk oylamasında, oy çokluğuyla ikinci kez Çatalzeytin’e bağlanmayı isteyen Türkeli’ye bağlı Gencek köyü Çayağzı Mahallesi sakinlerinin bu talebi, Sinop İl Genel Meclisi Aralık ayı gündeminde ele alındı. Görüşme neticesinde komisyona havale edildi.
İlçedeki bir restoranda düzenlenen danışma toplantısında, Çayağzı Mahallesi'nin ilçeden ayrılarak Çatalzeytin ilçesine bağlanma talebini değerlendirmek üzere görüşmeler yapıldı.
Toplantıya, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Türkeli İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Demircan ve Bilal Öztürk, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, eski Türkeli Belediye Başkanı Halil Dilek Özcan ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.
Düzenlenen toplantıda Çayağzı Mahalle sakinlerinin bu talebiyle alakalı katılımcıların görüşleri alındı. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu, Çayağzı Mahallesi'nin Çatalzeytin’e bağlanmasını doğru bulmadıklarını ve bu talebe karşı oldukları yönünde fikirlerini beyan etti.
Sinop İl Genel Meclisinde kurulan komisyonun kararı mecliste yeniden görüşülerek karara bağlanacak.

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