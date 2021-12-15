Sinopspor Başkanı Musa Bozkurt oldu

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Sinopspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek liste ile seçime giren Musa Bozkurt, başkan seçildi.

Seçim sonrası konuşan Sinopspor Başkanı Musa Bozkurt, “Sinopspor için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Herkese teşekkür ederim” dedi.

Sinopspor Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Musa Bozkurt, Mustafa Korkmaz, Sebahattin Kalafat, Tuncay Üstün, Atilla Sara, Orçun Çil, Numan Altuneli, Gürkan Karabulut, Emrah Altun, Hansel Ekici, Nihat Özkaya, Ender Liman, Mete Çağdaş, Barış Üçüncüoğlu ve Emrah Obuz.

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