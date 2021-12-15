Sinop'ta akademik yükselme ve biniş giydirme töreni

Sinop Üniversitesinde akademik yükseliş gösteren öğretim üyelerine yönelik “Akademik Biniş Giyme Töreni” düzenlendi.

Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen tören, Sinop Üniversitesinde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Şenel ile Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şen ve Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Şen tarafından sunulan müzik dinletisiyle başladı.

Ardından katılımcılara hitap eden Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, son iki yılda Üniversitede 21 profesör, 41 doçent ve 35 doktor öğretim üyesi atamasının yapıldığını belirterek, bu atamalarla birlikte toplam profesör sayısının 44’e, doçent sayısının 54’e, doktor öğretim üyesi sayısının ise 167’ye yükseldiğini ifade etti. Dalgın, Sinop Üniversitesinde bugün itibarıyla 579 öğretim elemanının 265’inin profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerinden oluştuğunu dile getirdi.

Konuşmanın ardından, gerçekleştirdikleri akademik faaliyetler sonucunda alanlarında yükselme kaydeden öğretim üyelerine binişleri giydirildi.

Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Demirci, Prof. Dr. Cem Cüneyt Ersanlı, Prof. Dr. Hülya Turan, fakülte dekanları ve öğretim üyeleri katıldı.

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