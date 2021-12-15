Sinop vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasında

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın paylaştığı 27 Kasım 3 Aralık insidans haritasına göre vaka yoğunluğu en çok artan 10 il içerisinde Sinop’ta yer aldı.
Sinop açıklanan son 6 tablonun 3’ünde vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında gösterildi. 30 Ekim5 Kasım haritasında 358,03 oranla vaka yoğunluğu en çok artan il olarak görülen Sinop, 1319 Kasım tarihlerinde 379,75 oranla vaka yoğunluğu en çok artan 10 il içinde yer aldı. Son açıklanan tabloda da böyle oldu. 27 Kasım – 3 Aralık tablosunda 302,60 oranla vaka yoğunluğu en çok artan 10 il içinde Sinop da yer aldı.
Sinop’un Karadeniz illeri arasında vaka yoğunluğu en fazla olan 3. il konumunda olması da dikkat çekti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.