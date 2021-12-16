Bakan Murat Kurum Sinop’ta

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kent Meydanı Projesi kapsamında geldiği Sinop'ta valiliği ziyaret etti.

Bakan Murat Kurum, Sinop Valiliğine gelişinde Vali Erol Karaömeroğlu ve il protokolü tarafından karşılandı. Karşılama sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından valilik şeref defteri imzalandı. Valilik şeref defterinin imzalanmasının ardından Bakan Kurum, valilik makamında Vali Karaömeroğlu'ndan Sinop ilinin genel durumu hakkında bilgiler aldı. Ziyarette Vali Karaömeroğlu, Bakan Murat Kurum’a Sinop'ta imal edilen Sinop'a özgü bıçak hediye etti.

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