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Bakan Kurum: “Son 20 yılda Sinop'a 21 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık” “Sinop şehircilik tarihine altın harflerle yazılacak”

İHA

Bakan Kurum: “Son 20 yılda Sinop'a 21 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık” “Sinop şehircilik tarihine altın harflerle yazılacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sinop Kent Meydanı Projesi ve Toplu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, son 20 yılda Sinop’a 21 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını açıkladı.
Bakan Kurum, valilik ziyaretinden sonra esnaf ziyaretinde bulunarak Sinop İskele Meydanı'nda açıklamalar yaptı. Sinop’a yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ile ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugün yine heyecanlıyız, bugün yine coşkuluyuz, bugün yine verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Sinoplu kardeşlerimizin bir hayalini daha gerçekleştiriyoruz; çok kıymetli eserlerin temellerini hep birlikte atıyoruz. Tarihi Kent Meydanımızı yeniden ihya ediyor; Sinop’u muazzam tarihiyle, binlerce yıllık kültürüyle ve Karadeniz’le yeniden buluşturuyoruz. Tarihi Kent Meydanı Projemizle bugün; Sinop Millet Bahçemizi ilk fidanlarıyla buluşturacak, eski Belediye Binamızın yıkımını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Boyabat Topalçam Millet Bahçemizin ilk fidanlarını dikeceğiz. Yine söz verdiğimiz gibi; Ayancık'a uzanacak ve Küçük Sanayi Sitemizin temellerini atacak, ardından Sinop Sosyal Konut projemizin ve sosyal donatı alanlarımızın ilk harcını dökeceğiz. Bu sevinci bizlere yaşatan Cenabı Allah’a ne kadar hamd etsek azdır. Şu güzel Sinop’a, şu sevdalar şehrine hizmet etmek, sizlerin duasını almak, ne büyük onur, ne büyük gurur, ne büyük şeref. Evelallah! Daha nice projelerle, yatırımlarla; Sinop’u turizmiyle, şehirciliğiyle, eşsiz doğasıyla, tarımıyla, ticaretiyle geleceğe en güzel şekilde taşıyacağız. Tüm projelerimiz; Sinoplu kardeşlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Kardeşlerim, 20 yıl önceydi. Cumhurbaşkanımız bir medeniyet yolculuğu başlattı. Bu uzun maratonda hep milletimizle birlikte olduk, her yeni günün sabahına; milletimize eserler armağan etmenin şevkiyle uyandık. Büyük Türkiye’ye giden yolun taşlarını, 84 milyon, hep birlikte döşedik. Arı misali, karınca misali çalıştık. Ve hamdolsun bugünlere geldik. Acı günlerimiz oldu, kara günlerimiz oldu. O günlerde ellerimizi birbirimize uzattık, sımsıkı sarıldık; bu aziz milleti asla yalnız bırakmadık. İşte en son Sinop, Kastamonu ve Bartın’da yaşadığımız afeti hatırlayın. Kardeşlerimizin acısını hep birlikte yaşadık. Gidenlerin yasını hep birlikte tuttuk. Canlarımızı sürükleyen o selin ilk anlarından itibaren devlet millet seferber olduk; tüm ekibimizle buradaydık, sizlerin yanındaydık. Girilmedik sokak bırakmadık, köy bırakmadık. Gidilmedik ev, çalınmadık kapı, halinden habersiz olduğumuz tek bir kardeşimizi bırakmadık. Dertlere ortak olduk, acıyı paylaştık, gözyaşını silmenin gayreti içinde olduk. Yaraları tamamen sarmak için en hızlı şekilde planlamamızı bitirdik, projelerimizi başlattık. Tek düşüncemiz, tek motivasyonumuz; çocuklarımızı, güzel yavrularımızı yeniden sıcak yuvalarına kavuşturmak oldu. Allah’a hamdolsun! Bugün; Sinop, Kastamonu ve Bartın’da bin 265 konut, 420 köy evi, 123 dükkânın yapımına devam ediyoruz. Ayancık’ta 79 konut ile 50 köy evi yapıyoruz. İnşallah söz verdiğimiz gibi, tüm konutlarımızı Ağustos ayı içerisinde tamamlayacağız. Sıcak yuvalarını ve ekmek teknelerini, dükkânlarını, hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Rabb'im bir daha bu güzel millete bu acıları yaşatmasın. Rabb'im şehitlerimize rahmet eylesin. Rabb'im, afetzede vatandaşlarımıza; yeni yuvalarında en mutlu günleri yaşamayı nasip etsin. Evleri, dükkânları bereketli olsun. Değerli kardeşlerim, şehirlerimizi millete olan sevdamızla; medeniyetimize duyduğumuz vefa bilinciyle geleceğe hazırlıyoruz. Sosyal konuttan kentsel dönüşüme, altyapıdan çevre koruma projelerine, millet bahçelerinden iklim dostu dönüşüme kadar yatırımlarımızı dur durak demeden sürdürüyoruz. Hamdolsun son 20 yılda, Sinop’umuza 21 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Bakanlık olarak ise 2 milyar liralık proje ürettik. Şimdi bugün, burada; toplam yatırım bedeli 307 milyon lira olan projelerimizin temellerini valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, vatandaşlarımızla birlikte atıyoruz. En özel çalışmalarımızın başında, tarihî meydanlarımızın ihyası geliyor. Bu meydanlar; nice hikayelerin, acı tatlı günlerin şahidi olmuş mekanlardır. Bu mirasın bozulmasına hiçbir şekilde müsaade etmiyoruz. 'Tarihe vefa, geçmişe saygı' diyor; tam 45 ilimizde; 80 tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyor, tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarıyoruz. Tarihi kent meydanlarının dönüşümü kapsamında Sinop şehircilik tarihine altın harflerle yazılacak, 100 milyon lira yatırım değeriyle dev bir proje yapıyoruz. Sinop’un en merkezi bölgesini, Sinop’un kalbini yeniden canlandırıyoruz. Biliyorsunuz, Meliha Kasım Oteli’nin bulunduğu alanı kent meydanı projemize dâhil etmiş ve eski Belediye binasının yıkımını en kısa zamanda yapacağız sözünü sizlere vermiştik. Hamdolsun, belediye binasının yıkımını bugün gerçekleştiriyoruz. Valilik binasından aşağıya doğru, Atatürk Caddesi boyunca, caddenin bir yanında dönüşüm çalışmaları diğer tarafında ise sokak güzelleştirme ve cephe giydirme çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyoruz" dedi.
Bakan Kurum’un açıklamalarının ardından Sinop ve ilçelerinde gerçekleşecek olan yatırımların toplu temel atma programı gerçekleştirildi.
Temel atma programının ardından Bakan Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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