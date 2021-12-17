Sinop’a iki yeni proje kazandırılacak

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, sosyal medya hesabından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sinop'a iki yeni proje kazandırılacağını duyurdu.

Giresun, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Sinop’u ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla bisiklet yolu ve Nisi Göleti iyileştirme projelerinin ihale süreçlerinin start aldığını belirtti.

Konu ile ilgili açıklamalarının devamında Giresun, “Söz verdik, yapıyoruz. Hem yürüyüş hem de bisiklet yollarıyla, doğada zaman geçirmeyi seven Sinoplu hemşerilerimize bir müjdemiz daha var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un talimatıyla, Hamsilos Tabiat Parkı Turizm, Bisiklet ve Yaya Yolu projemizin ihale süreci başlıyor” dedi.

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