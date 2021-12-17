Türkeli'de minibüs ile otomobil çarpıştı

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Sinop'un Türkeli ilçesi Yaşar Topçu Caddesi'nde iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçenin Gemiyanı Mahallesi Yaşar Topçu Caddesi eski Özel İdare önünde meydana geldi. U.K. idaresindeki 57 HD 375 plakalı minibüs seyir halindeyken, karşı yönden gelen T.B. idaresindeki 61 AP plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza, hafif sıyrıklarla atlatılırken, araçlarda hasar meydana geldi. Olay yerine gelen trafik polisleri yaptıkları incelemede, T.B.'nin 35,4 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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