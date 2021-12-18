Balıkçılar denize açılamayınca tezgahlar boş kaldı, fiyatlar yükseldi

Sinop’ta olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamaması nedeniyle balık tezgahları boş kalırken, fiyatlar da yükseldi.

Sinop’ta son günlerde yaşanan sağanak yağışın etkili olması nedeniyle balıkçılar üç gündür denize açılamadı. Teknelerin denize açılamaması nedeniyle balık tezgahları neredeyse boş kalırken, az sayıdaki balığın fiyatları da artış gösterdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan balıkçı Erdoğan Doğan, “23 günden beri fırtına var. Balıkçılar denize çıkamıyor. Balık fiyatları da o yüzden biraz arttı ve hamsi Karadeniz’de azaldı. Onun için biraz fiyatlar pahalı. 2 günce önce hamsinin kilogramını 4050 TL’den sattık. Şimdi 2025 TL. Zaten palamut da 1 buçuk aydan beri tezgahlarda yok. Palamut Karadeniz’i terk etti. Doların artışı ve piyasanın artışı bizim tezgahlarımızı da etkiledi. Mazot fiyatlarının artışı da balık fiyatlarını da yükseltti haliyle. Tezgahlarda eskiye göre balık da kalmadı. Az çıkıyor. Onun için de fiyatlar yüksek. Vatandaşlarımızın da bazıları alıyor bazıları alamıyor. Çoğu tezgaha bakıyor gidiyor. Eskisi gibi rağbet yok” dedi.

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