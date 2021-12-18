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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel idareden gece mesaisi

İHA

Özel idareden gece mesaisi

Sinop İl Özel İdaresi, sıcak asfalt çalışmalarına Dikmen ilçesinde devam ediyor.
Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden çalışmalarda, Özel İdare ekipleri Dikmenli vatandaşları konforlu ulaşımla buluşturmak için büyük gayret gösteriyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl da haftanın son mesai gününde Dikmen ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarını yerinde takip etti. Çınkıl, “7/24, canla başla çalışan mesai arkadaşlarımızın gayretiyle bugün sıcak asfalt uygulamamızı Dikmen ilçemizde sürdürüyoruz. Hedefimiz vatandaşlarımızı güvenli ve konforlu ulaşımla buluşturmak” dedi.
Yapılan çalışmaların Dikmen ilçesine hayırlı olmasını temenni eden Genel Sekreter Çınkıl, sıcak asfalt uygulamasını gerçekleştiren çalışma arkadaşlarına kolaylıklar diledi, devam eden çalışmalar hakkına bilgiler aldı.

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