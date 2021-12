Karayolundaki büyükbaş hayvanlar tehlike saçıyor

SinopAyancık karayolu üzerinde aniden yola çıkan büyükbaş hayvanlar, araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor.

Araçların sık sık geçtiği bölünmüş karayolunda başıboş halde ve küpesiz dolaşan büyükbaş hayvanlar sürücülere korku dolu anlar yaşatıyor. Yolda dolaşan büyükbaş hayvanların ise birçok kazaya sebebiyet çıkarması an meselesi oluyor.

Karayolunu kullanan sürücü Hüseyin Güner, “Ben iş için sürekli bu yolu kullanmak zorundayım. Fakat bu başıboş ve küpesiz hayvanları sürekli bu yolda görüyorum. Ben bildiğim için yavaş geliyorum ama her sürücü bunu bilmez. Allah korusun ölümcül kaza bile meydana gelebilir. Hayvanların kulağında küpesi de yok, kimin olduğu bile belli değil. Yetkililer bu duruma bir an önce el atmalı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.